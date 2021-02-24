محمد رمضان يحذف صور زوجته من انستقرام وسط أنباء عن انفصالهما

محمد رمضان أثار الجدل اليوم بعدما فوجيء الجمهور باختفاء صور زوجته من حسابه على انستقرام، وهو ما أثار التكهنات حول انفصاله عنها أو وجود خلافات بينهما.

محمد رمضان يثير التساؤلات حول انفصاله عن زوجته

وفاجأ محمد رمضان الجمهور اليوم بحذف صوره مع زوجته نسرين أبو النجا من انستقرام، وهو ما أثار التساؤلات حول انفصالهما، حيث لم يعلق محمد رمضان على هذا الأمر وعلى تساؤلات الجمهور حول سبب حذفه الصور بشكل مفاجيء، خاصة إن رمضان حريص على إظهار حبه لزوجته وعائلته باستمرار على مواقع التواصل، ولكنه لم يعلق على الضجة الأخيرة وهو ما زاد من أنباء انفصاله عن زوجته.

شقيق محمد رمضان يكشف حقيقة طلاق أخيه من زوجته

وعلق محمود رمضان شقيق محمد رمضان على هذه الضجة، وقال في تصريحات صحفية له إن شقيقه يتواجد في دبي ولا صحة للأخبار التي تداولت حول انفصاله عن زوجته، ولكن ذلك لم يمنع الجمهور من التساؤل حول سبب حذف رمضان لصور زوجته بشكل مفاجيء من انستقرام، وابقائه بعض الصور على حسابه بفيسبوك، وكذلك عدم ظهورها معه في المناسبات الأخيرة وآخرها مناسبة يوم الحب بالإضافة إلى جولاته في دبي.

محمد رمضان يتجاهل أخبار طلاقه

وتجاهل محمد رمضان أخبار انفصاله عن زوجته وجدل حذفه صورها من انستقرام، وواصل الترويج لمسلسله الجديد "موسى"، ونشر منذ لحظات صوراً جديدة له من كواليس تصوير المسلسل في مدينة أسوان، وظهر في الصور برفقة عدد من الأطفال والمعجبين في الكواليس، وعلق قائلاً:"من كواليس موسى.. رمضان يجمعنا"، ونشر منذ يومين فيديو له من الطائرة أثناء عودته من دبي وشوق بها الجمهور لأغنيته الجديدة "فيرساتشي".

ويواصل محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد "موسى" في أسوان بجنوب مصر، وشوق الجمهور بعدة صور له من الكواليس، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم سمية الخشاب ورياض الخولي وصبري فواز وسيد رجب ومنذر رياحنة وعارفة عبد الرسول وغيرهم، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة، وكانت آخر أعماله الغنائية في كليب "مصباح علاء الدين".