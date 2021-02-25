حرام عليكم.. أيمن عزب يكشف تطورات حالته الصحية

اعلن الفنان ايمن عزب اصابته بكورونا من خلال حسابه على فيسبوك.
وكتب ايمن": اصيبت بكورونا، كل من خالطني يراعي الاجرءات، دعواتكم، والي كل المهملين في الاجراءات الاحترازيه...حرام عليكم.
و أحيا الفنان أيمن عزب ، ذكرى وفاة الفنان عمرو هاشم، من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وقام الفنان ايمن عزب بنشر صورة الفنان وكتب معلقا "عمرو هاشم صحبى ودفعتى ... الله يرحمه، اسألكم الدعاء والفاتحة ولكل احبابنا الذين رحلوا".
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