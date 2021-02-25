وقالت دينا فى مداخلة تليفونية ببرنامج "et بالعربي" إن كل ما تردد بشان تاجيل المسلسل الى رمضان 2022 غير صحيح وعار تماما من الصحة حيث يجرى حاليا التصوير على قدم وساق.
وأضافت دينا: "انتهينا من تصوير 50 % من العمل والذى يعرض فى رمضان ومن المتوقع ان يستمر التصوير فى شهر رمضان ولكن لم يكن بنفس الضغط الذى تعرضنا له العام الماضي".
مسلسل "قصر النيل" تدور احداثه فى اطار اجتماعى حول فترة الستينيات ويلقى العمل الضوء على التغيرات التى تطرات فى هذا الفترة سواء كانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة عدم عرض مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني في رمضان المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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