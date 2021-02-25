وقالت شيما الحاج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "لم انضم إلى أسره فيلم هارون ولا أعلن عن أي أخبار إلا عبر صفحتي الشخصية الموثقه على "إنستجرام".
وأضافت شيما: "للأسف تم استغلال اسمي من الموظفة المسؤولة عن نشر أخبار عن الفيلم في الشركة المنتجة للترويج له بطريقة غير مهنية.. بس المواقع المحترمه والكبيرة امتنعت عن نشر البيان الي هيا بعتته للصحفيين الا بعد ما يتأكدو مني من صحته".
واوضحت شيما : "كما أرجو من الشركه المنتجة إعادة النظر في من يستحق أن يكون واجهه إعلامية و ناطقآ باسمها عشان دي واجهه للشركة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيما الحاج تكشف حقيقة انضمامها لفيلم آل هارون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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