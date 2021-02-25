بعد الحكم بحبسها 7 سنوات .. تفاصيل جريمة قتل عبير بيبرس لزوجها وعمرها الحقيقي

قضت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء 24 فبراير الجاري، بمعاقبة الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها في مسكن الزوجية.

وأصدرت المحكمة حكمها، بالسجن المشدد على عبير بيبرس قاتلة زوجها، لمدة 7 سنوات مع إلزامها بالدعوى المدنية.

نرصد فى التقرير التالي، أبرز المعلومات عن عبير بيبرس:

1- عبير بيبرس عمرها الحقيقى 29 عاما.

2-- بدأت حياتها الفنية ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان "كما تدين تدان" لتشارك بعده في عدد من الأعمال الفنية.

3-- بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع" بطولة الفنانين شريف صبحي ومنير مكرم وآمال رمزي، والذي ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.

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4- كما شاركت في بطولة مسلسل كوميدي آخر حمل عنوان "شلة نصابين" من بطولة عبد الله مشرف، وائل علاء، أحمد صيام، وميار الببلاوي.

5- وفى 2016 شاركت فى أول عمل سينمائي من خلال فيلم ”مشروع ميت“، بمشاركة الفنان أحمد الجوهري، لكنه يعرض في دور السينما.

6- تعتبر سندريلا الشاشة سعاد حسني مثلها الأعلى.

7- اختفت عن الأنظار منذ ثلاث سنوات وعادت بازمة قتل زوجها التى كشفت فى التحقيقات انه كان يعذبها وضربها وهو الأمر الذى تسبب فى قتله.