ريهام حجاج تثير الشكوك حول حملها على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتظهر ريهام في الصورة بأطلالة كاجوال انيقة تبرز جمالها وهي تجلس في الحديقة.

ونالت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتي :

القمر جميلة اوي

الله ايه الجمال دا

متألقة دايما زي عوايدك

فيما تسأل البعض من متابعيها حول ما اذا كانت ريهام حجاج حامل ام لا حيث علقوا قائلين:

شكلك حامل

وشك منور انتي حامل

وعلي جانب اخر وكان قد تعاقد المنتج طارق الجنايني - TVision-- مع النجمة ريهام حجاج لتقديم مسلسل " وكل ما نفترق " للموسم الرمضاني ٢٠٢١.

وكانت آخر أعمال النجمة ريهام حجاج هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.

مسلسل "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏