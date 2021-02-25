غدير السبتي ترد بغضب على اتهامها بالتسبب في إصابة مشاري البلام بكورونا وتهاجم مي العيدان

غدير السبتي أثارت جدلاً كبيراً في الساعات الأخيرة بعد الشائعات التي أثيرت حول تسببها في إصابة الفنان مشاري البلام بفيروس كورونا، والانتقادات التي تعرضت لها بعد تلميح مي العيدان إلى تعمد أحدى الفنانات في نقل العدوى إليه.

غدير السبتي تهاجم مي العيدان بقسوة بسبب مشاري البلام

وبدأ الجدل حول مصدر إصابة الفنان مشاري البلام بفيروس كورونا، بعد تغريدة للإعلامية مي العيدان حول تعمد إحدى الفنانات في نقل العدوى إليه، بعد ذهابها إلى موقع التصوير رغم إصابتها، ولكنها لم تكشف عن إسم الفنانة التي تتهمها، وطالبت بضرورة إيقاف تصوير المسلسلات بسبب هذا الأمر، وهو ما جعل البعض يتحدث عن الفنانة غدير السبتي باعتبار انها المقصودة بهذه التغريدة.

غدير السبتي ترد بغضب على اتهامها بتعمد نقل كورونا إلى مشاري البلام

وتسببت هذه الشائعات في إثارة غضب الفنانة غدير السبتي، والتي نشرت فيديو على حسابها بانستقرام ردت به بقسوة على كل من يتحدثون عنها في هذا الأمر، وهددت كل من يروج الشائعات والاتهامات الباطلة حول إصابة الفنان مشاري البلام بكورونا، وقالت في الفيديو إنها صاحبة ضمير وليست بهذا السوء وعدم الإنسانية لكي تتسبب في إصابة زميلها أو أي شخص بالمرض.

وابدت غدير السبتي اندهاشها من ادعاء البعض حول مصدر انتقال عدوى للفنان مشاري البلام، وطالبت بالتوقف عن نشر الشائعات لانه لم يكن أحد معهم عند إجراء الفحوصات، وقالت إن هذا مرض سواء انتقل إليها من مشاري البلام أو انتقل إليه فهذا ليس في يد أحد، وأضافت إن الفنان مشاري البلام هو من أخبرها بإصابته وطلب منها إجراء التحاليل للإطمئنان على نفسها.

غدير السبتي غاضبة ومي العيدان تتراجع عن اتهامها

وانفعلت غدير السبتي في ردها بسبب اتهامها في هذا الأمر، وتوعدت مروجي الشائعات، ونشرت فيديو وهي تهاتف مي العيدان لكي تهاجمها وتواجهها في هذا الأمر ولكنها لم ترد على اتصالاتها، وفتحت النار على مي العيدان وقالت إنها لن ترد لأنها ليست صاحبة حق، واتهمتها بالجبن ونشرت تغريدتها وعلقت عليها:"والله يضحكوني"، وذلك قبل أن توضح مي العيدان حقيقة اتهامها لغدير السبتي وقالت في تغريدة أخرى:" اللي أقصدها مو غدير اهو كان يصور في اكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعاه اكثر من ٣ او ٤ فنانات"، ويتواجد الفنان مشاري البلام في المستشفى حالياً بعد أيام من إصابته بكورونا وتدهور حالته الصحية.