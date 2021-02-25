تحتفل الفنانة فردوس عبد الحميد بعيد ميلادها الـ 74 وهى تعد احدى النجمات اللاتى قدمن عديد من الاعمال والادوار التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة. والكثير لا يعلم أن فردوس عبد الحميد كانت تزوجت من الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، قبل زواجها من المخرج محمد فاضل وأنجبت منه المخرج الناجح خالد الحلفاوى الذي بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج في بعض الأعمال ثم قام بإخرج أول فيلم له "زنقة ستات" الذي قام ببطولته الفنان "حسن الرداد" والفنانة إيمي سمير غانم. حصلت فردوس عبد الحميد، على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم التمثيل سنة 1969. بدأت فردوس عبد الحميد مشوارها الفني ف المسرح القومي، بعدين قدمها المخرج كمال الشيخ في السينما لأول مرة ف فيلم (على من نطلق الرصاص) عام( 1975) بداية شهرتها جت من مسلسل (ميزو) سنة( 1977) فردوس عبد الحميد مثلت كتير ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أشهر أعمالها (الطوق والأسورة، الحريف، في مهب الريح). ليالى الحلمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلادها .. عدد زيجات فردوس عبد الحميد وعمرها الحقيقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.