مغني الراب مروان بابلو حديث السوشيال ميديا بعد عودته من الاعتزال بكليب "غابة".. بالفيديو

مروان بابلو، مغني الراب المصري الشاب، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بعد طرحه أحدث كليباته "غابة"، والتي يعود بها بعد عام من اعلانه اعتزال الغناء، وأثارت عودته ضجة كبيرة.

مروان بابلو حديث السوشيال ميديا بعد عودته للراب

وتصدر مغني الراب الشاب مروان بابلو مواقع التواصل ومؤشرات محركات البحث على جوجل في الساعات الأخيرة، بعد طرحه فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "غابة"، وأثارت عودته ضجة كبيرة على السوشيال ميديا مما جعله حديث الجمهور، خاصة بعد عودته المفاجئة للساحة الغنائية وكذلك بسبب الفيديو كليب الجديد.

مروان بابلو يتصدر يوتيوب بأغنية "غابة"

وتصدر أيضاً كليب مروان بابلو الجديد "غابة" موقع يوتيوب بعد لحظات من طرحه، وحقق الكليب ما يقارب من نصف مليون مشاهدة في الساعة الأولى من طرحه، بالإضافة إلى عشرات التعليقات والمشاركات على الفيديو، وهو ما زاد من الجدل والضجة حول عودة المغني الشاب للغناء بعد ما يقارب عام من الاعتزال، وهي الفترة التي أثار بها التكهنات حول عودته أكثر من مرة قبل أن يؤكدها اليوم.

معلومات عن مغني الراب مروان بابلو

وأثار الصعود المفاجيء لمغني الراب مروان بابلو الجدل والتساؤلات بين الجمهور حوله، وهو ما جعل الجمهور يبحث عن معلومات عنه وعن مسيرته، والتي بدأها منذ ما يقارب 4 سنوات، حقق بها شعبية بين أوساط الجمهور الشبابية بعدة كليبات غنائية وأبرزها أغنية "الجميزة" و"فلكلور" و"فري" وغيرها، وقدم بابلو عدة حملات إعلانية وكذلك حفلات جماهيرية في تلك الفترة بعد النجاح الكبير الذي حققه.

وصدم مروان بابلو جمهوره العام الماضي بعد إعلانه الاعتزال بشكل مفاجيء، وحذف أعماله الغنائية من يوتيوب وكذلك صفحاته على مواقع التواصل، قبل أن يقرر العودة مجدداً اليوم، واحتل مروان بابلو مراتب متقدمة في قائمة الأغاني الأكثر استماعاً في مصر وعربياً في 2020 على عدة تطبيقات أبرزها "سبوتيفاي" وذلك رغم اعتزاله وعدم إصداره لأعمال جديدة العام الماضي.