أحدث ظهور لمحمد صلاح مع ابنته الصغرى "كيان"..احتفال متأخر بعيد ميلادها الأول

محمد صلاح نشر صورة جديدة له مع ابنته الصغرى "كيان" اليوم على حسابه بانستقرام، وذلك بعد أيام من مرور ذكرى عيد ميلادها الأول، وشارك صلاح الجمهور لحظات مرحه مع ابنته.

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته كيان

وشارك نجم الكرة العالمية والمصرية محمد صلاح الجمهور اليوم صورة جديدة له مع ابنته الصغرى "كيان"، على حسابه بانستقرام، وظهر في الصورة وهو يحملها ويمرح معها في أجواء منزلية واجتفالية، والتي بدت كأنه احتفال عيد ميلادها الأول، والذي جاء بعد ما يقارب اسبوعين منه، وحرص صلاح على مشاركة الجمهور لحظات احتفاله الخاصة بابنته.

محمد صلاح يمرح مع ابنته في أحدث ظهور

وكشفت تقارير أن محمد صلاح أجل احتفال عيد ميلاد ابنته الصغرى كيان في الفترة الأخيرة، بسبب ضغط المباريات مع فريقه ليفربول في الفترة الأخيرة، حيث لعب الفريق عدة مباريات متواصلة وكذلك مر الفريق بفترة صعبة في مسابقة الدوري الإنجليزي وهو ما جعله يؤجل الاحتفال بعيد ميلاد ابنته، واستغل فترة التوقف الحالية للاحتفال ومشاركة الجمهور للحظاته العائلية الجديدة.

محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي

ويحرص محمد صلاح على مشاركة الجمهور لأبرز لحظاته العائلية مع ابنتيه كيان ومكة، وظهرت ابنته الصغرى في أكثر من مناسبة معه، وكانت آخرها في حفل زواج شقيقه في القاهرة العام الماضي، وهي الفترة التي أثار بها محمد صلاح القلق بسبب إصابته بفيروس كورونا وكذلك زوجته أثناء تواجدهم في القاهرة في تلك الفترة.

ويمر محمد صلاح هذه الأيام مع فريقه ليفربول بفترة صعبة بسبب سلسلة الهزائم المتتالية التي واجهت الفريق، بالإضافة إلى خروج الفريق من دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وهو ما جعل صلاح يوجه رسالة للجمهور في الفترة الأخيرة يعدهم بها باستعادة المستوى والمنافسة في الفترة المقبلة، ورغم ذلك يحتل محمد صلاح حتى الآن صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف، ويواصل إنجازاته الفردية في الفترة الحالية، بعد عدة إنجازات له في السنوات المقبلة مع نادي ليفربول الإنجليزي.