في ذكرى رحيله.. سر غضب عادل إمام من أحمد عقل ورحيله فجأة

يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان أحمد عقل والذى قدم عديدا من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا وبرغم من أدواره الثانوية إلا أنه استطاع أن يترك بصمة واضحة له فى عالم السينما والدراما.

ولد الفنان المصري أحمد عقل في محافظة الدقهلية عام 1938، وسيطر عليه حب الفن منذ صغره خلال فترة شبابه كانت له ميول سياسية ملتحقًا بفريق الجوالة والكشافة بالمنصورة، ومع قيام ثورة 23 يوليو 1952 حضر إلى القاهرة مشيًا على الأقدام مع فريق الجوالة لتأييد الضباط الأحرار، وحمل مع رفاقه شكاوى المواطنين من مختلف المناطق التي مروا عليها، حتى عسكروا في ميدان عابدين.

التقى حينها بالرئيس جمال عبدالناصر وحصل منه على توقيع ظل يحتفظ به حتى وفاته. بعد تخرجه في كلية الآداب، بقسم اللغة الإنجليزية، عمل معلمًا بمدرسة الرشاد الإعدادية وأسس فيها المسرح المدرسي، كما كان مشرفًا على النشاط المسرحي ومن تلامذته آنذاك الفنان يونس شلبي، كذلك وقع نظره على الضيف أحمد. عرفه الجمهور من خلال السينما والدراما، ولكن عشقه الحقيقي كان للمسرح الذي ظل يعمل به لسنوات، وكان يرفض العمل بالسينما من أجله، إنه الفنان المصري الراحل أحمد عقل.

على مسرح الطليعة قدم العديد من العروض منها «مولد الملك معروف» و«عنترة وأبوزيد» و «يوم قتل الزعيم» و«القاهرة 80» و«الست هدى» و«العسل عسل والبصل بصل» للمخرج سمير العصفوري، و«الغول» للمخرج أحمد زكي، بينما على مستوى القطاع الخاص شارك في «العالمة باشا» و«ألابندة» و«مولد يا دنيا». أثناء عرضه لمسرحية «المخططين»، قال إن يوسف إدريس كان يكرهه، ولكنه حضر العرض في مرة من المرات وظل يضحك، وأخبره أنه لو كان يعلم أنه سيقدم الشخصية بهذه الطريقة لكتبها بشكل مختلف. قدم عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، ولكنها قليلة مقارنة بما عرض عليها، وقال عن ذلك إن الخطأ كان عنده، حيث كان يكره العمل في أي مجال إلا المسرح، ويغضب من السينما لأنها تبعده عن المسرح. أثار غضب الفنان عادل إمام لأكثر من مرة أولها عندما عرض عليه الزعيم المشاركة في مسرحية «الواد سيد الشغال» بدلًا من عثمان عبدالمنعم وقال له عادل إن عقد عثمان انتهى، ولكنه رفض عندما اكتشف أن عقده لم ينته. المرة الثانية كانت عندما عرض عليه الزعيم أن يشاركه العمل في مسرحية «بودي جارد»، فرفض عقل، ورفض أيضا المشاركة في فيلم «الجردل والكنكة»، بسبب صغر دوره.