فى عيد ميلاده .. 6 معلومات لا تعرفها عن آسر ياسين

يحتفل الفنان آسر ياسين بعيد ميلاده الـ 40 عاما وهو احد النجوم الذين قدموا عديدا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور عند عرضها على الشاشة.
نرصد أبرز المعلومات الفنان آسر ياسين فى التقرير التالي:
ولد آسر ياسين في مدينة القاهرة في 25 فبراير 1981.
درس الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرج من الجامعة في عام 2008.
اختير آسر من أجل المشاركة في مسرحية بدور البطولة أثناء دراسته في الجامعة، ومنذ ذلك الوقت قرر الاتجاه نحو عالم الفن، والعمل ضمن مجال التمثيل.
بداية عمله في التمثيل كانت كهوايةٍ حين مثل على مسرح الجامعة، وشارك حينها في عدة مسرحيات، ولكن ذلك اختلف بعد حصوله على عرض من المخرج الكبير خيري بشارة في مسلسل ملح الأرض للتمثيل مع الفنان محمد صبحي في 2004.
قدم آسر ياسين عددا من الأعمال سواء فى السينما او التليفزيون من بين الافلام "عمارة يعقوبيان" و"رسائل البحر" و"من ضهر راجل" و"أسوار القمر" وصاحب المقام" بينما فى الدراما منها "الجماعة" و"البلطجى" و"الف ليلة وليلة".
وقع في حب زوجته كنزي العبدالله من النظرة الأولى عندما كان في الجامعة وتزوجا في شهر أكتوبر من عام 2012 ورزق الزوجان بولدين هما طاهر وأمين.
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