صفاء مغربي تستغيث بسبب اتهامها بانتحال الشخصية في كندا:"اتدمرت نفسياً وكل فلوسي راحت"

صفاء مغربي، الممثلة المصرية المقيمة في كندا، عادت إلى الواجهة مجدداً بعدما كشفت عن مواجهتها أزمة في كندا بسبب اتهامها بانتحال الشخصية والتهديد بترحيلها من البلاد، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها بسبب شائعة وفاتها والتي اتهمت وقتها بافتعالها.

صفاء مغربي تستغيث بسبب قرار ترحيلها من كندا

ونشرت صفاء مغربي تدوينة على حسابها بفيسبوك استنجدت به بالجمهور بسبب مواجهتها أزمة في كندا، والتي تقيم بها منذ سنوات، وقالت إن القضاء يشكك في هويتها وشخصيتها، واتهمت بانتحال شخصية صفاء مغربي، والتي دوت الخليج نفس الشخص، وذلك استناداً على شائعات وفاتها التي تداولت منذ سنوات، وقالت إنه صدر قرار بترحيلها من البلاد بسبب هذا الأمر مما جعلها تعيش أزمة نفسية كبيرة.

تفاصيل أزمة صفاء مغربي بسبب شائعة وفاتها القديمة

وقالت صفاء مغربي في تدوينتها:"انا في مصيبة كبيرة، ترحيل ليا ولابني علي من كندا.. انا صفاء جمال مغربي ومتزوجة المخرج يوسف شرف الدين ولدي طفلين يوسف وعلي، والترحيل ٧ مارس القادم بسبب اتهام اني منتحلة شخصية ممثلة اسمها صفاء مغربي اللي دوت الخليج انا، وارسلتلهم اثباتات من مصر ولكن اعتبروها ان زوجي كمخرج اعدها لي ولم يعترفوا بها ان صفاء مغربي ماتت بسبب (اشاعة الوفاة)".

صفاء مغربي تكشف أزمتها النفسية بسبب التشكيك في هويتها

وتابعت صفاء مغربي في تدوينتها:" انا اتدمرت نفسيا وبموت كوابيس ورعب وانهيار ومهدئات ومنومات، يعني في مصر تم طردي من مسرحية باب الفتوح بسبب اشاعة وفاة انا اتظلمت فيها ومنعوني من الشغل بسببها ومفيش حد راضي يشغلني في مصر عشان الاشاعة، وجئت الي كندا عشان كل عائلة زوجي هنا.. اشتغلت في مطاعم ومكتب وحاليا في مصنع وادرس.. وكنت سعيدة بوجودي في كندا وفي النهاية اترحل.. اتظلم من اهلي وشغلي وكندا وكل حاجه ليه ليه العالم بيطلب مني انهار واموت، حتى حبوب القلق مبقتش تنفع وكل فلوسي راحت على المحاميين.. جالي نوبات رعب الفترة اللي فات، ويوسف طلبلي الاسعاف بسبب الترحيل وعطوني منوم وجالي دكتور نفسي بقيت منهارة مش بقول غير ان انا نفس الشخص، انا مأخذتش هوية حد ولا انتحلت شخصيتي حقيقي بموت وابني مدمر نفسياً".

وكشفت صفاء مغربي عن تواصلها مع أشرف زكي، نقيب الممثلين، لمساعدتها في الأزمة، وقالت إن القضاء اعتمد على الشائعات التي تداولت عبر الانترنت، وكذلك على صورها القديمة للتشكيك في هويتها، وكانت صفاء مغربي قد أثارت ضجة كبيرة منذ ما يقارب 5 سنوات، بعد تداول شائعات وفاتها والتي اتهمت انها من افتعلتها خاصة أن أسرتها من أعلنت الخبر، وقال زوجها إنها أصيبت بغيبوبة وهو ما جعل الأسرة تعتقد بوفاتها في ذلك الوقت، وكانت آخر أعمالها الفنية في مصر قبل سفرها إلى كندا في مسلسل "ميراث الريح" 2014 ومسلسل "الدالي" 2011.