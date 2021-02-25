أخبار الفن .. تطورات الحالة الصحية لـ يوسف شعبان.. متابع يصف ساندي بالفاشلة.. تفاصيل جريمة قتل عبير بيبرس لزوجها

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

قضت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء 24 فبراير الجاري، بمعاقبة الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها في مسكن الزوجية.

علق الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا.

نشرت الفنانة ساندى، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى اسنتجرام وذلك من أحد مدن الملاهي، أثناء التنزه رفقة أصدقائها ولاقت عديد من التعليقات.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نجمة إبراهيم، التي برعت فى ادوار الشر والتى قدمت عدد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

تحتفل الفنانة فردوس عبد الحميد بعيد ميلادها الـ 74 وهى تعد احدى النجمات اللاتى قدمن عديد من الاعمال والادوار التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة.

تحتفل اليوم الفنانة هناء ثروت، بعيد ميلادها الـ 67 والتى تظهرت فى ادورا ثانوية ولكن برغم من ذلك استطعت ان تحقق نجاحا كبيرا فى السينما.