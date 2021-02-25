يقدم موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا. نشر رجل الأعمال علاء مبارك نجل الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك، فيديو جديد عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وحرص علاء مبارك علي احياء ذكري وفاة والدة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الاولي من خلال الفيديو, نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وتظهر ريهام سعيد في الصورة بفستان أسود واطلالة جذابة ورائعة تبرز أنوثتها وجمالها. نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتظهر ريهام في الصورة بأطلالة كاجوال انيقة تبرز جمالها وهي تجلس في الحديقة. تصدر مغني الراب الشاب مروان بابلو "تريند" موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عودته للغناء مرة اخري. وكان قد دشن جمهوره هاشتاج #مروان_بابلو عقب عودته بابلو للغناء مري اخري بعدما قد اصدر الفيديو كليب الخاص باغنيته الجديدة " غابة" نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. ويظهر كريم في الصورة برفقة المخرج عمرو صلاح مخرج فيلمه الجديد "ديدو" اثناء التحضير لأحد مشاهد الفيلم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال ميديا.. علاء مبارك يحيي ذكرى وفاة مبارك الأولى.. رسالة غريبة من ريهام سعيد تثير جدل متابعيها.. ريهام حجاج تثير الشكوك حول حملها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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