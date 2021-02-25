في ذكرى ميلاد بديعة مصابني .. سبب غريب وضع كلمة النهاية على زواجها من نجيب الريحاني

التي أسست فرقة خاصة بها للرقص والتمثيل المسرحي، كانت أشبه بالمعهد الفني، حيث تخرج منها كوكبة من النجوم مثل فريد الأطرش، محمد فوزي، وإسماعيل ياسين، حورية محمد، تحية كاريوكا، سامية جمال وغيرهم.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة بديعة مصابنى

وعن أبرز المحطات في حياتها الفنية، تحدثت "بديعة مصابني" في عام 1966، في برنامج بعنوان "نجوم على الأرض" للإعلامية الشهيرة في ذلك الوقت ليلى رستم.

ورغم التقدم في العمر ظهرت "بديعة" بإطلالة رائعة وتحدثت عن محطات مهمة في حياتها بثقة كبيرة.

وكشفت مصابني فى هذه المقابلة التليفزيونية عن عمرها قائلة: "أبلغ من العمر 75 عامًا، والدي من بيروت، وأمي سورية وتسمى "جميلة الشاغوري، وكنت الشقيقة الصغرى بين 7 أشقاء 4 أولاد و3 بنات، وقد رحلوا جميعًا عن الحياة".

وتحدثت الفنانة السورية عن اللغات التي تجيدها قائلة: "أجيد اللغة الإسبانية قراءة وكتابة والتركية والفرنسية والإنجليزية تعلمتها في مصر التي زرتها أول مرة عام 1912".

وعن دخولها مجال الفن قالت: "دخلت الفن بالصدفة عندما شاهدني رجل يدعى فؤاد سليم، أمارس الرياضة وعندما سمعني أتحدث، أعجب بطريقة حديثي، وأقنعني بدخول مجال التمثيل، بالفعل أخذني إلى جورج أبيض في دار التمثيل العربي بحديقة الأزبكية، وعلى يد جورج أبيض تعلمت التمثيل واللغة العربية الدقيقة خلال 3 شهور فقط".

وتابعت بديعة مصابني فى حوارها: "هربت من أمي وعمري 12 عامًا، كى أستمر في عالم التمثيل والرقص، كنت جريئة لحد كبير، أنا أول سيدة عربية تقص شعرها وأول امرأة قادت سيارة وركبت الطائرة"، على حد قولها.

وعن حياتها مع الفنان نجيب الريحاني وانفصالها عنه لسبب اعتبره البعض غريبًا، قالت: "تزوجت من نجيب الريحاني وقدمت معه عددًا كبيرًا من العروض المسرحية الناجحة، وسافرت معه أمريكا الجنوبية، وعملت معه هناك لمدة عام حققنا خلاله نجاحًا كبيرًا، لكن انفصلت عنه بسبب النوم، إذ كان يسهر كثيرًا مع صديقه بديع خيري وينام طوال النهار".

وتابعت: "كنت لا أجده عندما أفكر في الخروج أو عمل أي شيء، وبسبب هذا الأمر دب الخلاف بيننا وحدث الانفصال، لكن يجب الاعتراف بأنه كان فنانًا عظيمًا".

وعن أبرز الراقصات اللاتي تعلمن على يدها قالت في حوارها "تحية كاريوكا وسامية جمال، تعلمن على يدي ويمتلكن الموهبة الكبيرة".

ورحلت بديعة عن الحياة في 23 يوليو عام 1974 فى مدينة زحلة اللبنانية عن عمر ناهز الـ82 عامًا.