شاهد.. دينا الشربيني تخرج عن صمتها بشأن الشائعات الأخيرة وتكشف أمنيتها

كشفت الفنانة ، دينا الشربيني، بعض التفاصيل عن مسلسلها الرمضاني المنتظر "قصر النيل"، متمنية الرجوع بالزمن.

ونفت دينا الشربيني، خلال تصريحات مع برنامج "ET بالعربي"، الأنباء التي تداولت حول توقف مسلسلها الرمضاني الجديد "قصر النيل"، مشيرة إلى أنها انتهت من تصوير نحو 50 في المئة من المسلسل.

وأضافت أن "العمل ليس ضاغطًا بشدة مثل العام الماضي، الذي اشتد الضغط فيه بسبب انتشار فيروس كورونا المفاجئ والذي أثر على كل المسلسلات"، موكدة أنها كانت تتمنى العيش في فترة الستينيات، وهي الفترة التي تدور فيها أحداث المسلسل، متمنية الشفاء للجميع من فيروس "كورونا".

وقالت دينا الشربيني، إنها "لا تحب التكنولوجيا الحديثة، فالحياة قبلها كانت طبيعية أكثر"، واصفة العامين 2020 و2021 بالجمال أيضا.

المسلسل الرمضاني المنتظر "قصر النيل"، من بطولة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.