طارق صبرى ضابط شرطة فى مسلسل ”الاختيار 2”

يجسد الفنان طارق صبرى ضمن أحداث مسلسل "الاختيار2" شخصية ظابط شرطة، ويواصل هذه الأيام تصوير أحداث دوره بالعمل، والمسلسل من سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020، وسيعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

من ناحية أخرى يتبقى للفنان طارق صبرى مشاهد قليلة وينتهى من تصوير فيلم"باركود 615" ويجسد من خلاله شخصية ظابط شرطة أيضا والذى يشارك فى بطولته مع عدد من الفنانين من ضمنهم محمد عز وأحمد عزمى وراندا البحيرى.

يدورأحداث فيلم "باركود 615" فى إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلى الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

الفيلم من بطولة طارق صبرى ومحمد عز وراندا البحيرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة.