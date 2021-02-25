مروان بابلو يشعل السوشيال ميديا بأغنية غابة.. فيديو

أشعل الرابر مروان بابلو، السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بعد طرحه أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "غابة" ويعد هذا هو العمل الأول له بعد الاعتزال.

وكان قد أعلن مروان بابلو في مارس العام الماضي قرار الاعتزال من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن جمهوره أن حساباته قد اخترقت، وبعد غياب طويل دام لشهور ينتظر جمهور مروان بابلو عودته من جديد بعد أخبار عن تسجيله ألبوم جديد. ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مروان بابلو، معبرين عن سعادتهم بقرار العودة ومنتظرين الألبوم الجديد له. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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