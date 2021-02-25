نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر حمو بيكا وعمر كمال وهم يعملون بمهنهم البسيطة قبل الشهرة وبعدها، وعلق حمو عليها قائلًا: "حب ما تعمل حتي تعمل ما تحب". ونالت الصور سخرية متابعيه وعلقوا كالتالى: -وانت تعبت عشان توصل لكده -يعنى احنا نتعلم وانت بكلام تافهه تجيب الفلوس دى - ربنا يعيننا عالزمن ده والله

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. موجة غضب ضد حمو بيكا بسبب صوره قبل الشهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.