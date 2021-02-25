هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي دولة الكويت بعيدها الوطني. وغردت نوال الزغبي من خلال حسابها الشخصي تويتر: "دايمة الفرحة انشالله بهالبلد أيدٍ مطوية وكل عام ودولة #الكويت بخير أيدٍ مطوية #العيد_الوطني_الكويتي". يذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ووالذي يضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة،ونديم الشاعرى وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، وعمرو المصرى، وتوما، وإلهامى دهيمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نوال الزغبي تهني الكويت بعيدها الوطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.