ودائمًا ما تثير ميريهان، الجدل حولها من خلال ملابسها الجريئة، التي تُغضب عددا كبيرا من متابعيها.
يذكر أن حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث ظهور لها في حفل زفاف الفنان نادر حمدي.
ولفتت ميريهان حسين الأنظار في الحفل بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون النبيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بالقماش المخملي الذي يتناسب مع الأجواء الشتوية ويعتبر من أبرز صيحات موضة شتاء 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمهور يطارد ميريهان حسين.. لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.