وجهت الفنانة ميكسب رسالة مؤثرة لوالدتها الرحلة عبر حسابها الشخصي إنستجرام. ونشرت مي كساب صورة قديمة تجمعها مع والدتها وعدد من العائلة، وعلقت قائلة: "أمي ???? مهما الأيام عدت ومهما الواحد كبر بيفضل محتاج للحضن الوحيد الصادق المتجرد المتفاني حضن أمي الله يرحمك يا أمي يا كل الحياة وحشتيني". والجدير بالذكر أن مسلسل «اللعبة 2» بطولة ومي كساب ورانيا يوسف هشام ماجد وشيكو ومن إخراج معتز التوني. تأليف ورشة كتابة تضم إبراهيم صابر وأحمد سعد ومحمد صلاح خطاب وفادي أبوالسعود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محتاجة لحضنها.. مي كساب تحيي ذكرى وفاة والدتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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