أحلام تستعد لطرح أغنيتها الجديدة اليوم

تستعد الفنانة أحلام، لطرح أغنيتها الجديدة اليوم الخميس، عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
وقالت حلام: "خطاك اللاش أبد والله توحشتك، يوم الخميس، انتظرونا لنكمل مع بعض مسيرة النجاحات في أغنيه تحمل لكم شوقًا من فدوة عيونك".
وأضافت: "الأغنية من كلمات وألحان عبدالرحمن العثمان، توزيع خالد عز، مكس جاسم محمد، وتم التصوير في فنلندا مع المخرج الكبير حسن غدار".
نشرت الفنانة أحلام، صورة جديدة لها بلوك فرعوني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر".
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