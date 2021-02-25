هند صبرى تعلن تغيير اسم مسلسلها لـ ”البحث عن علا”

كشفت النجمة التونسية هند صبرى عن اسم مسلسلها الجديد مؤكدة أنه تم تغيير اسمه بعدما استقروا على "البحث عن علا" ليكون هواسم العمل التي تحضر له حالياً، وتعود به بعد 10 سنوات إلى شخصيتها الشهيرة ضمن أحداث مسلسل "عايزة أتجوز" الذى حقق نجاحاً كبيراً أثناء فترة عرضه.

خلال فيديو من كواليس العمل ظهرت إلى جانب المخرج هادى الباجورى والفنانة سوسن بدر التى تلعب دور والدتها، بالإضافة إلى الفنانة ندى موسى والفنان محمود الليثى.

وكتبت هند صبرى معلقاً على الفيديو : "ترى إيه اللي حصل لـ علا عبدالصبور في العشر سنين اللي فاتوا؟، استنونا في "البحث عن علا" قريباً"، وتدخل هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية بهذا المسلسل، حيث سيتم عرضه على إحدى هذه المنصات العالمية.

والمسلسل يعتمد على عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر أبريل المقبل

يذكر أن هند صبرى انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل، المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

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