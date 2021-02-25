هالة صدقي تروي موقفا لأول مرة مع يوسف شاهين.. فيديو

وتحدثت هالة صدقي عن العديد من التفاصيل الفنية من بينها مسلسل "ليه لأ"، وعلاقتها بالزعيم عادل إمام، والمخرج الراحل عاطف الطيب، والفنان الراحل أحمد زكي، كما تحدثت عن تفاصيل أحدث أعمالها.

يذكر أن الفنانة هالة صدقي قالت: "نقطة ضعفي أمى وأولادى، أكتر أشخاص يوجعونى هى أمى الله يرحمها وأولادي دلوقتى، وكل اما تتوجعي هتحسى أكتر إنك مهمة في الحياة، ولكنها ترجح أن الشخص ميتوجعش أصلا".

وأضافت: "هو انتى لما طفل في الشارع يشتمك هتردي عليه أو تزعلي بعدها هترجعي تبصي عليه وتسبيه وتمشى".