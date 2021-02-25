رامي صبري يشارك فيديو من رحلة صيد في العين السخنة

نشر رامي صبري فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر رامي صبري في الفيديو من رحله الصيد في العين السخنه مما أثار إعجاب متابعيه.

وحقق فيديو كليب "عيونه لما قابلوني" لـ رامي صبري، 2.5 مليون مشاهدة.



تقول كلمات الأغنية: "عيونه لما قابلوني...نادوا لقلبي شغلوني .. خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد .. لاقيت كل أحلامي ..حقيقة باينة قدامي.. حياتي بيه بقالها يجي الف معنى جديد .. حبيبي عمري أحلى بيه بلاقي راحتي بين ايديه".

ولو سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه .. حبيبي أغلى منه مين؟والاقي زيه تاني فين .. أنا بحس بفرحة واحنا قريبين".

أغنية "عيونه لما قابلوني" من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، ومن ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.