في عيد ميلاد آسر ياسين.. تعرف على أبرز أعماله الفنية

كان أبرز هذه الأعمال كل من تراب الماس، 30 يوم، رسائل البحر، الرحلة، نمرة 2، شوكة وسكينة، اسوار القمر، العهد، لا مؤاخذة، البلطجي، وغيرها من الأعمال.
شارك آسر ياسين، في بطولة مسلسل "بـ 100 وش" والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاح كبير جدًا، ولاقى ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور.
مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.
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