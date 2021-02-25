اتركوا القول .. سيمون توجه رسالة لمتابعيها

نشرت الفنانة سيمون صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلّقت سيمون قائلة: "كلما ذهب المرء داخل نفسه كلما زاد نضجه وعندما يصل إلى مركز وجوده بالتحديد سيصبح ناضجًا تمامًا.. فالإنسان حكم الطبيعة قبل أن يتعلّم كيف يحكم نفسه. حتى الكلام السيء نستطيع أن نقوله بشكل جيّد والكلام الجيّد من الممكن أن نقوله بشكل سيء لهذا، قبل أن تفكروا ما الذي ستقولونه فكروا كيف ستقولنه.. أو اتركوا القول، لتحصلوا علي ذهب الصمت".

وكانت الفنانة سيمون طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك"، والتي سجلتها منذ أيام قليلة.

"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.

تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندي.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهري وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".

تعد سيمون إحدى أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".