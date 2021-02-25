غدًا .. نادر حمدي ضيف برنامج معكم منى الشاذلي

يحل الفنان نادر حمدي، وزوجته المنتجة سارة حسني ووالدته الفنانة القديرة عفاف حمدي، ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث "نادر" خلال اللقاء عن بداياته في مجال التلحين وحُب الموسيقى، وقصة زواجه من سارة حُسني، وحفل زفافه الذي جمع عددا كبيرا من الفنانين والرياضيين والإعلاميين. أما الزوجة سارة حُسني، فتكشف عن مفاجأة تتعلق بحفل زفافها، خاصة أنه تقرر عقده قبل 7 أيام فقط من موعده. كما تضمنت الحلقة ألعاب ومسابقات بين نادر وزوجته ووالدته.

من جانبها، تتحدث الفنانة عفاف حمدي عن الموهبة الاستثنائية لنجلها في الموسيقى منذ الصغر، كما تروي كواليس ما حدث حين قرر "نادر" وأصدقاؤه إنشاء فريق "واما"، وغيرها من المواقف المتعلقة بطفولته وشبابه.