بلاش تقليد في الغلط.. الجمهور يهاجم حمادة هلال بعد ظهوره عاريًا بسبب محمد رمضان

شارك الفنان حمادة هلال، متابعيه صورة من أغنيته الجديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق حمادة هلال على الصورة قائلًا: "انتظروا أغنيتي الجديدة بحب الجدعنة اليوم الساعة 5 على قناتي الرسمية على YouTube".
وتعرضت الصورة لهجوم من بعض متابعى حمادة هلال بسبب ظهوره عاريًا فى الصورة، وربط الجمهور بين هذا الظهور وأحدث ظهور لمحمد رمضان بنفس الطريقة وعلقوا كالتالى:
- إنت بتقلد رمضان فى الغلط
- كفاية بقا
يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال، فيديو كليب أغنية "آية في الجمال" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.
وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.
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