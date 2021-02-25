أما عن كواليس تصوير الكليب، أوضحت بتول عرفة أنه في لحظة ما سألها هاني شاكر: "ماذا يحدث؟"، لأنها كانت تطلب منه تعبيرات وجه مختلفة، فتارة يبتسم وتارة أخرى يعطي تعبيرات حزينة، مصرحة: "هاني شاكر ممثل هايل ولم يعد أي مشهد قمنا بتصويره".
وأشارت بتول عرفة إلى أن هاني شاكر وكارول سماحة تجمعهما كيمياء في الغناء والتمثيل، وأيضا من العوامل المشتركة بينهما خفة الظل.
يذكر أن كليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر من كلمات: إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل ، وكليب "شكرًا" للفنانة كارول سماحة، من كلمات أحمد المرزوق، واللحن مستوحى من اللون تركي ، والكلبين فكرة وإخراج: بتول عرفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتول عرفة تكشف لـ دوت الخليج كواليس كليب شكرا وبقالي كتير لـ هاني شاكر وكارول سماحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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