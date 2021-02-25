بتول عرفة تكشف لـ دوت الخليج كواليس كليب شكرا وبقالي كتير لـ هاني شاكر وكارول سماحة

أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها البالغة بنجاح كليب "شكرا" للفنانة اللبنانية كارول سماحة، و"بقالي كتير" للفنان هاني شاكر، مشيرة إلى أن ردرد الأفعال كانت إيجابية والناس أعجبت بفكرة دمج الكليبين.



أما عن كواليس تصوير الكليب، أوضحت بتول عرفة أنه في لحظة ما سألها هاني شاكر: "ماذا يحدث؟"، لأنها كانت تطلب منه تعبيرات وجه مختلفة، فتارة يبتسم وتارة أخرى يعطي تعبيرات حزينة، مصرحة: "هاني شاكر ممثل هايل ولم يعد أي مشهد قمنا بتصويره".

وأشارت بتول عرفة إلى أن هاني شاكر وكارول سماحة تجمعهما كيمياء في الغناء والتمثيل، وأيضا من العوامل المشتركة بينهما خفة الظل.

يذكر أن كليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر من كلمات: إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل ، وكليب "شكرًا" للفنانة كارول سماحة، من كلمات أحمد المرزوق، واللحن مستوحى من اللون تركي ، والكلبين فكرة وإخراج: بتول عرفة.