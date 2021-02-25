نقابة الممثلين: لا صحة لوفاة يوسف شعبان

نفى مصدر داخل محلس نقابة المهن التمثيلية نبأ وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، مطالبا وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار.

وقال المصدر إن نقيب الممثلين السابق يلقى الرعاية اللازمة، وسط اهتمام نقابي وفني كبيرين.

وكان الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، علق على الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال إيهاب فهمي، في مداخلة مع الفنان إدوارد والإعلامية مروة صبري في برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم"، إن يوسف شعبان حالته مستقرة داخل أحد مستشفيات العزل، ولا صحة للشائعات التي تتردد حول تدهور حالته الصحية، فهو بصحة جيدة وفترة وتمر بسلام.

وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، كشفت أن الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان مستقرة إلى الآن، معقبة: "الأوضاع الخاصة به مستقرة الآن ونأمل أن تستمر هكذا".

واسترسلت "عنبر"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "تم وضع الفنان يوسف شعبان على ماسك أكسجين"، معقبة: "نسبة الأكسجين لدي 94 وهو حتى الآن لا يحتاج إلى تدخل تنفس صناعي".

وأكملت: "الفنان على دراية كاملة بما حولة، كما أنه واعٍ بكل ما يدور حوله"، مسترسلة: "الحالة ما زالت حساسة".