شاهد.. أليكس رودريجرز في سيلفي مع جينفير لوبيز

أعرب لاعب كرة البيسيول اليكس رودريجرز عن اشتياقه لخطيبته النجمة العالمية جينفير لوبيز المتواجدة الآن في جمهورية الدومينيكان من أجل تصوير فيلمه الجديد.

ونشر أليكس رودريجرز صورة تجمعه بـ جينفير لوبيز وعلق قائلا :" اشتاق إليها :" اشتقت اليها كثيرًا".

وكشفت النجمة العالمية جينيفير لوبيز مصير حفل زفافها في ظل ظروف انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت أكثر دول العالم تضررًا.

وقالت جينفير لوبيز في حوارها مع الإعلامية الشهيرة الين دي جينيرس انه كان من المفترض إقامة حفل زفافها الى خطيبها لاعب كرة البيسبول الشهير اليكس رودريجرز في غضون هذه الأيام.

وأضافت النجمة ذات الاصول اللاتينية انها لا تعلم ماذا سيحدث وانها ستنتظر مثل باقي العالم آخر تطورات فيروس كورونا.

يشار إلى أن جينيفر لوبيز واليكس رودريجرز ارتبطا رسميا في مارس 2019 بعد علاقة حب استمرت عاما ونصف.