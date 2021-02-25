للمرة الثالثة.. أغنية لـ إليسا تنضم لقائمة الـ 100 مليون استماع.. تفاصيل

على أنغام الالحان التركية وكلمات الشاعر المفضل لملكة الإحساس نادر عبد الله، اقتربت اغنية " نفسي أقوله" للفنانة اللبنانية إليسا من تحقيق 100 مليون استماع بعد مرور أكثر من عامين على طرحها من ألبوم إلى كل اللي بيحبوني.

وتعد هذه الأغنية الثالثة لـ اليسا التي تدخل قائمة اغنيات الـ 100 مليون بعد أغنية حالة حب من البوم حالة حب الذي طرح في 2014، و " مكتوبة ليك" من البوم سهرنا يا ليل اإنتاج 2016.

وانطلق "بودكاست إليسا" يوم الأربعاء 10 فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء. تروي إليسا خلالها ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.

ولطالما كانت إليسا مدافعة شرسة عن القضايا الإنسانيّة والاجتماعيّة وهي لا تتردّد أبدًا في التعبير عن رأيها حول المواضيع الحسّاسة مثل الصحّة النفسيّة وحقوق المرأة وحرّية الرأي والتنمّر. في كل حلقة من حلقات البودكاست، تشارك إليسا أفكارها وآراءها حول مواضيع محدّدة بهدف تحفيز المستمعين وإلهامهم، إنطلاقًا من تجاربها الشخصيّة.

وتقول إليسا وتضيف: "هذه التجربة تسمح بالتواصل مع الناس بشكل أكبر، في هذا الزمن الذي فرض علينا العزلة والتباعد الاجتماعي. لكننا سنبقى أقرب وكما سنعود ونغني كمان وكمان، سنعود للتواصل عبر أنغامي وكل مساحة تسمح لنا بمشاركة آرائنا وأفكارنا."