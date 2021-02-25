نستعرض لكم أبرز المعلومات عن مروان بابلو من خلال الأسطر التالية:
- يبلغ مروان بابلو من العمر 24 عامًا، حيث ولد في 22 نوفمبر 1996، وهو من الأسكندرية.
- إسمه مروان أحمد مطاوع ، معروف باسم مروان بابلو أو عراب التراب ، هو مغني ومغني مصري ومؤلف أغاني ومنتج أسطوانات من الإسكندرية بمصر. يشار إليه VICE Media ونفسه بأنه "عراب التراب في مصر".
-يعتبر بابلو أحد أهم الأصوات للجيل الجديد من المشهد الموسيقي لموسيقى التراب والهيب هوب في مصر.
-أعلن مروان بابلو إعتزاله الفن لكنه عاد مؤخرًا من خلال أغنيته الجديدة "الغابة".
- من أشهر أغانيه كل من أغنية "الجميزة"، و"سندباد"، و"فلكلور".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد عودته للغناء.. معلومات لا تعرفها عن مروان بابلو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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