بعد عودته للغناء.. معلومات لا تعرفها عن مروان بابلو

تصدر الفنان مروان بابلو، تريند رقم 1 بأغنيته الجديدة "غابة"، كما تصدر مؤشرات البحث جوجل بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

نستعرض لكم أبرز المعلومات عن مروان بابلو من خلال الأسطر التالية:

- يبلغ مروان بابلو من العمر 24 عامًا، حيث ولد في 22 نوفمبر 1996، وهو من الأسكندرية.

- إسمه مروان أحمد مطاوع ، معروف باسم مروان بابلو أو عراب التراب ، هو مغني ومغني مصري ومؤلف أغاني ومنتج أسطوانات من الإسكندرية بمصر. يشار إليه VICE Media ونفسه بأنه "عراب التراب في مصر".

-يعتبر بابلو أحد أهم الأصوات للجيل الجديد من المشهد الموسيقي لموسيقى التراب والهيب هوب في مصر.

-أعلن مروان بابلو إعتزاله الفن لكنه عاد مؤخرًا من خلال أغنيته الجديدة "الغابة".

- من أشهر أغانيه كل من أغنية "الجميزة"، و"سندباد"، و"فلكلور".