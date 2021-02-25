موعد عودة عمرو أديب إلى الشاشة بعد حادث السيارة

يعود الإعلامي عمرو أديب لتقديم برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" عبر شاشة "MBC مصر بداية من غدًا "الجمعة" على الهواء في تمام العاشرة مساء.
وجاء ذلك بعد أن غاب الإعلامي عمرو أديب عن حلقات الإسبوع الماضي بسبب تعرضه لحادث سير تطلب خضوعة لبعض الراحة المنزلية.
وأكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب سيستأنف تقديم حلقات البرنامج المُباشرة يوميًا من الجمعة للإثنين كالمعتاد في تمام العاشرة مساءً.
ويعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBCمصر" يوميًا من الجمعة إلي الإثنين، الساعة 10:00 مساءً.
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