ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقة الأولى من وادي الجن

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "وادي الجن" على إحدى المنصات الإلكترونية، جاءت ردود أفعال المشاهدين قوية بعد مشاهدة بداية الحلقات.



وجاء من ضمن الإشادات الثناء على أداء دور يوسف عثمان الذي قدم دورا مختلفا عليه وهو الكوميدي الخفيف، وأيضًا المؤثرات البصرية التي قدمها المسلسل جاءت متقنة وهو ما أثار إعجاب المشاهدين، بجانب أن المسلسل من بطولة مجموعة من الشباب، وهو ما جعله قريبًا من المشاهدين.

مسلسل "وادي الجن" عرضت الحلقة الأولى منه يوم 22 فبراير على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتكون من 7 حلقات، وسيعرض أسبوعيًا من خلال حلقة واحدة في الأسبوع مدتها تصل لساعة، من إخراج حسام الجوهري.

وهو بطولة يوسف عثمان، وخالد كمال، وفراس سعيد، وليلى أحمد زاهر، وحسن مالك، وسينثيا خليفة، وهنا داوود، ومحسن منصور، وهبة عبد الغني، ورؤى شنوحة، وعبد الرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.