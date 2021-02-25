هالة صدقي تكشف كواليس دورها في مسلسل ليه لأ.. فيديو

وكشفت هالة صدقي، من خلال الندوة كواليس دورها في "مسلسل ليه لأ"، وقالت: "الدور صعب، الشخصية المتسلطة اللي دمها تقيل، اللي بتتحكم في كل حاجة وكان معروض على زميلة قبلي واعتذرت عنه لكن أنا لما قريته حبيته جدًا، وده كان أول مسلسل بعد وفاة والدتي واللي حببني فيها إني لاقيت السكة اللي هدخل منها".

يذكر أن الفنانة هالة صدقي قالت: "نقطة ضعفي أمى وأولادى، أكتر أشخاص يوجعونى هى أمى الله يرحمها وأولادي دلوقتى، وكل اما تتوجعي هتحسى أكتر إنك مهمة في الحياة، ولكنها ترجح أن الشخص ميتوجعش أصلا". وأضافت: "هو انتى لما طفل في الشارع يشتمك هتردي عليه أو تزعلي بعدها هترجعي تبصي عليه وتسيبيه وتمشى".

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