نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

يحل الفنان سامي مغاوري، ضيفا على موقع "دوت الخليج" اليوم للحديث عن آخر أعماله الفنية "اللعبة 2". وكان سامى مغاورى، قال إن خفة الظل فى أعماله الدرامية تعود جذورها لجدته من والدته، والتى كانت تتميز بخفة الظل والروح والتى شهد لها الجميع عند سماع طرفاتها ومزحها.

نفى مصدر داخل محلس نقابة المهن التمثيلية نبأ وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، مطالبا وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار. حلت الفنانة هالة صدقي، ضيفة موقع "دوت الخليج"، أمس الأربعاء، في ندوة وتكريم لها على أعمالها الفنية. وكشفت هالة صدقي، من خلال الندوة كواليس دورها في "مسلسل ليه لأ"، وقالت: "الدور صعب، الشخصية المتسلطة اللي دمها تقيل، اللي بتتحكم في كل حاجة وكان معروض على زميلة قبلي واعتذرت عنه لكن أنا لما قريته حبيته جدًا، وده كان أول مسلسل بعد وفاة والدتي واللي حببني فيها إني لاقيت السكة اللي هدخل منها". تصدر الفنان مروان بابلو، تريند رقم 1 بأغنيته الجديدة "غابة"، كما تصدر مؤشرات البحث جوجل بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب". يحل اليوم، الخميس 25 فبراير، ذكرى رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونستعرض لكم أبرز الأفلام السينمائية التي ظهر بها من خلال التقرير التالي: نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهر محمد رمضان في الصورة وهو يضع مجموعة من النقود حول وسطه أمام برج خليفة، وعلق على الصورة قائلا: "جاهزين". كشفت نتفليكس، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن بدء تصوير المسلسل العربي الأصلي الجديد من بطولة النجمة هند صبري "البحث عن علا". يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي. ويضم المسلسل ظهور خاص لعدد من النجوم العرب من بينهم النجم الكبير خالد النبوي وغيره من النجوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| حقيقة وفاة يوسف شعبان.. الجمهور يهاجم محمد رمضان لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.