عقب شائعة وفاته.. نهال عنبر تطالب الجمهور بالدعاء لـ يوسف شعبان

طالبت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، جمهورها ومتابعيها بالدعاء للفنان الكبير يوسف شعبان إثر الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرًا منذ إصابته بفيروس كورونا.
حيث نشرت صورتين لهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصور: "ارجو الدعاء للفنان القدير العظيم و صاحب التاريخ الكبير وأستاذي ومعلمي وصديقي الغالي الأستاذ يوسف شعبان يا رب اشفيه وعافيه ويرجع بيته بالف سلامه".
تصدر الفنان الكبير يوسف شعبان، مؤشرات البحث بـ"جوجل" بعد إصابته بفيروس كورونا؛ حيث نقل إلى أحد مستشفيات العزل من أجل تلقى العلاج ، وانتشرت في الساعات القليلة الماضية شائعة بوفاته وهي ما تم نفيها .
ويبلغ يوسف شعبان من العمر ٩٠ عامًا فهو من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١.
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