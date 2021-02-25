فيديو وائل كفوري يكشف عن حرمانه من رؤية ابنتيه ميشيل وميلانا..والسبب ؟!

وائل كفوري حل ضيفا على برنامج "أغاني من حياتي" المعروض على قناة mbc"، وكشف الفنان اللبناني عن بعض التفاصيل حياته الشخصية، كما اوضح السبب في عدم لقائه لابنتيه ميشيل وميلانا منذ فترة طويلة.

وائل كفوري: "اشتاق لبناتي ولم أقابلهما منذ فترة طويلة بسبب كورونا"

وائل كفوري أكد في لقائه مع برنامج "أغاني من حياتي" أنه منذ فترة طويلة لم يلتق أي من ابنتيه ميلانا وميشيل بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي فرضت عليه أن يكون حذرا في الاستعداد لهذا اللقاء وإجراء الفحوصات بشكل مستمر بسبب خوفه على بناته، وأهدى وائل كفوري أغنية "قرب لي" لهما تعبيرا عن شوقه فقال وائل كفوري: "أغنية (قرب لي) بأهديها لبناتي لأن من فترة طويلة لم أقابلهما بسبب كورونا واشتقت لهما كذلك هما في حالة شوق لي، وكتير أرغب في رؤيتهما، لكن أخاف عليهما وهما كذلك وتسيطر علينا هذه الحالة، وفي بعض الأوقات انتهي من العمل وأرغب في اتخاذ خطوة وأنتظر من أجل إجراء الفحوصات، فما يحدث مشكلة كبيرة، لذلك أهدي لابنتي ميشيل وميلانا هذه الأغنية".

وائل كفوري: في بداياتي رفضت أسرتي دخولي الوسط الفني بسبب صغر سني

وائل كفوري تحدث عن بداياته في مدينته زحلة بلبنان وكيف وصفه الجمهور هناك بـ"الطفل المعجزة" بعدما بدأ الغناء في فترة طفولته، كما أوضح رفض أسرته لانتقال إلى العاصمة بيروت من أجل بداية مسيرته الفنية، لكنه اوضح أن إصراره على حلمه لم يجعله يتراجع عنه فقال: "بدأت الغناء في المدرسة، ثم شاركت في الحفلات في زحلة، والجمهور اطلق عليا الطفل المعجزة، أسرتي كانت معارضة لفكرة أن اذهب إلى بيروت كان لدي طموح كبير وأصرار واتخذت القرار بحكمة وبدأت رحلتي في العاصمة في عمر 16 سنة".

وائل كفوري تذكر كذلك حياته في فترة الطفولة وأكد أنه يتذكرها ويتمنى أن يعود لهذه الذكريات فقال: "اتذكر كل شيء في صغري أثناء حياتي في زحلة بلبنان، الانسان يشتاق لحاله ولبيئته كثيرا والأمور البريئة الي نتمنى أن نعود إليها، المعجبين شيء رائع وأيضا مهم أن تحقق أحلامك وطموحك، لكن الإنسان يصل للحظة ويفكر، وقد تسبب كورونا في عودة الناس لجزء من حياتها في الماضي".

حفلات الفنان وائل كفوري

وائل كفوري قد أحيا أولى حفلاته الجماهيرية بعد أزمة فيروس كورونا في ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر الماضي، وذلك خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دبي فيستيفال سيتي، ونشر بوستر الحفل على حسابه بانستجرام ودعي الجمهور للانضمام إليه في الحفل المنتظر، وقد خظى الحفل باهتمام كبير من قبل جمهور الفنان اللبناني في الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.