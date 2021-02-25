هند صبري تكشف بالفيديو قصة "البحث عن علا".. موسم جديد من "عايزة اتجوز" على نتفليكس

هند صبري فاجئت جمهورها بالإعلان عن عودتها لتقديم موسم جديد من مسلسل "عايزة اتجوز" والذي شاركت ببطولته في عام 2010 وحقق نجاحا جماهيرا كبيرا وقتها.

هند صبري تعود بجزء جديد من مسلسل "عايزة اتجوز"

هند صبري نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" فيديو من موقع تصوير مسلسلها الجديد "البحث عن علا" لصالح نتفليكس، والذي يعد موسم الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز"، وذلك حسب ما أكدت الفنانة التونسية في حديثها في الفيديو الذي أوضحت فيه أن المسلسل سوف يتناول حياة علا عبدالصبور بطلة العمل بعد 10سنوات من حياتها الجديدة، وتفاصيل الأحداث التي مرت بها في سنواتها الماضية، وأكدت النجمة هند صبري على حماسها لتقديم هذا الجزء من العمل والعودة به للجمهور فقالت: "أنا متحمسة لأنني هلتقي بعلاء عبدالصبور بعد 10 سنوات من المسلسل الأول، وفي الجزء الجديد سوف نكتشف ماذا فعلت علا بعد 10 سنوات، فالجميع تغير وهي بالتأكيد تغيرت".

عرض مسلسل هند صبري الجديد على شبكة "نتفليكس"

هند صبري أوضحت في الفيديو الذي نشرته اسم المسلسل الجديد وهو "البحث عن علا" كما أشارت إلى مشاركة الفنانة سوسن بدر في العمل واستمرارها في تقديم دور الأم "سهير"، وكذلك يتعاون معها كل من الفنان محمود الليثي، وندى موسى، كما ظهر أيضا المخرج هادي الباجوري في الفيديو حيث يشرف على الإخراج، وأكدت الفنانة هند صبري أن العمل سوف يتم عرضه على شبكة "نتفليكس" قريبا وطالبت الجمهور بانتظاره فقالت: "هناك أشياء كثيرة لا تتغير منها الفنانة سوسن بدر والدة علا، في الجزء الجديد من العمل نحن نبحث عن (علا) في المسلسل والذي يحمل اسم (البحث عن علا) نراكم قريبا على شبكة نتفليكس".

تفاصيل مسلسل "عايزة أتجوز" لهند صبري

هند صبري شاركت في بطولة مسلسل "عايزة أتجوز" في عام 2010، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه حيث يدور العمل حول حياة فتاة تسعى للاستقرار في حياتها والارتباط قبل أن تصل إلى عمر الـ30، وتواجه العديد من المواقف الكوميدية اثناء استقبال أسرتها لمن يتقدم لها، وتظهر حجم المعاناة التي تمر بها من هذه المواقف والضغوط التي تعيشها بسببها، وشارك في بطولة المسلسل كل من هند صبري، وسوسن بدر، وأحمد فؤاد سليم، وكارولين خليل، وطارق الإبياري، ورجاء حسين، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، وإخراج رامي إمام.

يذكر أن هند صبري تشارك في رمضان القادم ببطولة مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز ومجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان صلاح عبدالله، ومحمد جمعة، و محمود البزاوي، خالد أنور، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، والعمل من إخراج أحمد علاء.