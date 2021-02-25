النجوم يحتفلون بـ اليوم الوطني الكويتي 2021 ...مشاري البلام يقدم التهاني من غرفة العناية الفائقة

النجوم يحتفلون بـ اليوم الوطني الكويتي 2021 عبر حساباتهم على السوشيال ميديا حيث فاضت حساباتهم بمعايدات التهاني للشعب الكويتي بهذه المناسبة الوطنية كما نشروا صورا ومقاطع فيديو من اجواء المناسبة، فيما كان لافتاً نقل الفنان حسن البلام معايدة بهذا اليوم من قريبه مشاري البلام الذي يمكث في العناية المركزة منذ أيام بسبب اصابته بفيروس كورونا.

نجوم الخليج يحتفلون باليوم الوطني الكويتي

الفنانة حسن البلام وجه معايدة في اليوم الوطني الكويتي نقلها على لسان ابن عمه الفنان مشاري العوضي الذي يرقد حاليا في العناية المركزة بسبب اصابته بتداعيات فيروس كورونا، وكتب في تدوينة على انستغرام :"كل عام والكويت بخير كل سنه مشاري ولد عمي يقدم كل التهاني والتبريكات لكويتنا الحبيبه بكل ما يملك من حب لهذا الوطن وروحه الوطنيه الجياشه الغامره بأحاسيس الإبن البار لهذا الوطن نسأل الله تعالي أن يلطف بحاله وأن يكتب له السلامه والشفاء اللهم آمين وعن نفسي حسن البلام احتفل بهذا اليوم نيابه عن ولد عمي وإخوي وحبيبي مشاري (بوصالح) وأتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويقومه سالم لعياله وأهله وأحبابه وجمهوره ونسألكم الدعاء لهذا الفنان الإنسان الحبيب الطيب إدعوله بالشفاء".

يذكر ان الفنان الكويتي مشاري البلام ما يزال يمكث في غرفة العناية الفائقة بسبب تداعيات اصابته بفيروس كورونا، بينما ما تزال مناشدات زملائه النجوم بالدعاء له للخروج من أزمته معافى بأسرع وقت.

الفنانة هدى حسين نشرت فيديو ضمن اجواء احتفالاتها بهذه المناسبة الوطنية وعلقت قائلة :" كل عام وانتم بخير . ربي يجعل ايامكم كلها افراح واعياد .. #٢٥فبراير".

الفنانة الكويتية شمس نشرت صورتها من الاجواء الاحتفالية بهذا اليوم وغردت على تويتر :" ربي يحفظ ويديم ويبارك بلد الطيبين جنة الدنيا #الكويت ".

الاعلامي الكويتي حمد قلم نشر مقطع فيديو يضم مجموعة أغاني خاصة بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الكويتي،

نجوم لبنان والوطن العربي

الفنانة نجوى كرم احتفلت بهذا اليوم من خلال تغريدة عبر تويتر وجهت فيها التهاني للكويت فكتبت قائلة :"كل عام والكويت الحبيبة وشعبها وحكّامها بألف خير " وارفقت التغريدة بمقطع فيديو من احدى اغانيها للكويت.

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي هنأت الكويت بيومها الوطني الوطني وغردت عبر تويتر: "دايمة الفرحة انشالله بهالبلد وكل عام ودولة #الكويت بخير".

الفنانة لطيفة نشرت صورة لعلم دولة الكويت وحرصت على تهنئة الشعب الكويتي حيث علقت قائلة :" كل سنة والكويت و أهلها .. قيادةً و شعبًا بألف خير .. #الكويت أرض الأوفياء أرض الشعب الطيب الوفي المخلص و دايما رايتك مرفوعة يالكويت".

النجمة هيفاء وهبي كتبت بهذه المناسبة :" بمناسبة #العيد_الوطني_الكويتي، كل عام والكويت الحبيبة بخير وسلام ".