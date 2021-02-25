الفنانة سعاد سليمان تعلن ارتدائها الحجاب بعد مرورها بأزمة صحية صعبة.. فيديو

سعاد سليمان كشفت عن معاناتها مع المرض خلال الفترة الماضية لكن أكدت لجمهورها أن حالتها باتت أفضل في الوقت الحالي، كما أعلنت الفنانة الكويتية كذلك عن ارتدائها الحجاب بشكل رسمي.

سعاد سليمان تكشف تفاصيل وضعها الصحي

سعاد سليمان الفنانة الكويتية والشهيرة بـ"سعودة" كشفت في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "سناب شات" عن معاناتها من المرض خلال الفترة الماضية، وظهرت سعاد سليمان بالحجاب في الفيديو داخل سيارة، وأكدت أنها كانت في زيارة لطبيب من أجل الاطمئنان على حالتها التي أوضحت انها باتت أفضل فقالت سعودة: "السلام عليكم أنا كنت مريضة وتعبانة وكنت في زيارة للطبيب لكن الآن أنا الحمدلله صارت حالتي أفضل"، ولم تكشف الفنانة الكويتية عن تفاصيل الأزمة الصحية الذي واجهتها، كما لم تعلن عنها في الأيام الماضية.

سعاد سليمان "سعودة" : "تحجبت رسمي والحمدلله"

سعاد سليمان تحدثت في الفيديو عن خطوة جديدة اتخذتها بشكل مفاجئ حيث أوضحت أنها قررت ارتداء الحجاب بشكل رسمي، وأرادت من خلال ظهورها الكشف لجمهورها عن هذا الخبر فقالت سعودة: "أرغب في الإعلان لكم انني تحجبت رسمي، والحمدلله".

خبر ارتداء الفنانة الكويتية للحجاب أثار ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي حيث انتشر الفيديو الذي أعلنت فيه عن حجابها بشكل واسع، وساند تيار من الجمهور الفنانة سعاد سليمان في الخطوة والقرار الذي اتخذته، بينما علق البعض أن قرار الحجاب ربما جاء بعد مرورها من الأزمة الصحية التي كشفت عنها.

آخر أعمال الفنانة الكويتية سعاد سليمان

سعاد سليمان هى ابنة الفنانة مي البلوشي، وابنة اخت كل من الفنانة هند البلوشي، ومرام البلوشي، وشقيقتها دوت الخليج المطربة شيماء، وقد بدأت سعاد سليمان مسيرتها الفنية في مسرحية "مدينة المرجان" الذي عرضت عام 2014، وتلى ذلك مجموعة من الأعمال السينمائية والمسرحية وكذلك الدرامية حيث كان آخر عمل شاركت فيه مسلسل "محمد علي رود" والذي عرض في شهر رمضان الماضي ونال نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية منهم الفنان سعد الفرج، ومحمد المنصور، وهيفاء عادل، وخالد أمين، وفاطمة الحوسني، وبثينة الرئيسي، والعمل من تأليف محمد أنور محمد، وإخراج مناف عبدال.

يذكر أن سعاد سليمان قد ظهرت في الفترة الأخيرة ببرنامج "سندريلا" على قناة "atv" الكويتية مع الإعلامي صالح الراشد وتحدثت عن تفاصيل الحادث التي تعرض له في الفترة الماضية، كما أشارت إلى رغبتها في أن تصبح مخرجة في سنوات نشاطها الفني مؤكدة أنها حققت العديد من أحلامها التي منها أن تصبح مذيعة وممثلة.