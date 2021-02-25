الفنانة زينة مهدي تكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل دورها في المسلسل الكويتي "مطر صيف"

زينة مهدي من النجوم الشباب الذين قدموا خلال الفترة الماضية مجموعة من الأدوار المهمة في الدراما الكويتية، وتستعد خلال هذه الفترة لعرض أحدث أعمالها "ابشر بالسعد" على منصة "شاهد" خلال شهر فبراير الجاري.

زينة مهدي: مسلسل "أبشر بالسعد" لم يظلم بعرضه على المنصات الرقمية

زينة مهدي تحدثت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تجربتها في مسلسل "أبشر بالسعد" والذي سوف يعرض في 27 فبراير الجاري على منصة "شاهد"، زينة مهدي أكدت أن رغم مشاركتها في المسلسل الذي يقدم فيه الفنان حسين المنصور دور البطولة لكنها لم تصور أي مشهد معه، وتمنت أن تجمعهما أعمال جديدة في المستقبل، كما أكدت على سعادتها لعرض العمل على منصة "شاهد"، فقالت: "أتمنى أن ألتقى بالفنان حسين المنصور في تجارب جديدة، أما بالنسبة لمسلسل (أبشر بالسعد) فرغم مشاركتنا في عمل واحد لكن لم تتاح لي الفرصة أن أشارك في مشاهد أمام الفنان حسين المنصور في المسلسل وكانت مشاهدي مع نجوم آخرين، واعتقد أن عرض العمل على منصة (شاهد) يعطيه فرصة كبيرة للمتابعة من قبل الجمهور، وفكرة عرضه على منصة رقمية لن تتسبب في ظلمه من ناحية المشاهدة"، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة مريم الصالح، وحسين المنصور، ونايف الراشد، وعبير أحمد، وطيف، وريم ارحمة، والعمل من تأليف وإخراج نايف الراشد.

تفاصيل دور زينة مهدي في مسلسل "مطر صيف"

زينة مهدي كشفت كذلك عن تفاصيل دورها في المسلسل الكويتي "مطر صيف" والذي من المتوقع عرضه في شهر رمضان 2021، وأشارت إلى نجاح فريق العمل في تخطي العقبات التي فرضتها أزمة كورونا على التصوير، فقالت زينة مهدي: "دوري في مسلسل (مطر صيف) يتلخص في أنني أقدم دور فتاة تنال حجما من الاهتمام المبالغ فيه من والدها أو بمعنى أدق مدللة، في وقت لا تقدم الاحترام الكافي لوالدتها، واعتقد أن العمل مليء بالأحداث المميزة التي سوف تنال إعجاب الجمهور، ولا أرغب في الكشف عن تفاصيلها حتى لا تحرق أحداث العمل الذي استطعنا أثناء تصويره ان نتجاوز الأوضاع التي فرضتها أزمة كورونا، والحمدلله لم نواجه أي صعوبات أثناء التصوير الذي تم فيه فرض كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد من أجل مواجهة هذه الظروف الاستثنائية"، والمسلسل من بطولة عبد الرحمن العقل وسعد الفرج وإخراج مناف عبد ال، وتأليف ياسر حمداني.

أحدث أعمال الفنانة زينة مهدي

زينة مهدي أشارت كذلك إلى أحدث الأعمال التي تشارك في بطولتها وهو مسلسل "الناموس" الذي تتعاون فيه مع كل من الفنان محمد المنصور ، وهيفاء عادل فقالت زينة مهدي: "أشارك خلال هذه الفترة في عمل جديد يحمل عنوان (الناموس) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وهو من انتاج عبدالله بوشهري، وتأليف محمد انور، واخراج جاسم المهنا"، وقد شاركت الفنانة زينة مهدي خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال المهمة منها مسلسل "الديرفة" مع كل من الفنان محمد المنصور، وهيفاء عادل، كما شاركت في بطولة مسلسل "العاصفة" مع كل من الفنان إبراهيم الصلال، عبدالعزيز المسلم.