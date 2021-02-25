في اليوم الوطني الكويتي ..ابرز المسلسلات الكويتية المنافسة في دراما رمضان 2021

في اليوم الوطني الكويتي 2021 نلقي معكم نظرة على ابرز المسلسلات الكويتية المنافسة في موسم دراما رمضان 2021، فرغم ظروف التصوير الصعبة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، الا ان العديد من النجوم قرروا التحدي فإنتهى بعضهم من التصوير بينما ما يزال آخرون في بلاتوهات التصوير لإستكمال أعمالهم الدرامية بغية الإلتحاق بالسباق الدرامي الماراتوني في شهر رمضان، وليثبوا حضورهم بأعمال مميزة لهذا العام.

وبمناسبة اليوم الوطني الكويتي، اليكم ابرز المسلسلات الكويتية المنافسة في دراما رمضان 2021 :

مسلسل مارغريت

النجمة حياة الفهد تخوض سباق رمضان 2021 في مسلسل "مارغريت" الذي تواصل تصويره حالياً في البحرين، وذلك بعد تأجيل الجزء الثاني من مسلسل "أم هارون" الذي سيحمل عرش الطاووس، وتلعب حياة الفهد في مارغريت دور سيدة بريطانية من أصول عربية حيث تدور الاحداث في قالب درامي اجتماعي إنساني، تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي.

مسلسل "شليوي ناش"

الفنان السعودي عبد الله السدحان يجتمع مع كل من عبد الله، ولطيفة المجرن، ومحمد العجيمي، وحصة النبهان، وعبد الإمام عبد الله، وغدير زايد، في المسلسل الاجتماعي الكوميدي "شليوي ناش"، وهو من تأليف عبد الله السعد، وإخراج عيسى ذياب.

يدور العمل في ستينيات القرن الماضي حيث يلتقي صديقان ويتعهّدان السير بين دروب الحياة ليتجاوزا سويا أي عراقيل ومصاعب، وهما "شليويح" و"ناشي" وتشكل صداقتهما اكبر من اي قواعد تقليدية تتحكم في علاقات البشر الاجتماعية.

مسلسل عائلة عبدالحميد حافظ

تنطلق خلال الأيام المقبلة الاستعدادات لتصوير المسلسل الكويتي الجديد "عائلة عبدالحميد حافظ" والذي سيكون من ضمن أعمال الموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام، وهو عمل ضخم الإنتاج، تدور أحداثه في قالب اجتماعي طريف بأسلوب الـ "لايت كوميدي"، من تأليف الكاتبة مريم نصير، وإخراج هيا عبدالسلام بالتعاون مع سعود بوعبيد ومشاركة كل من الفنانين والفنانات منهن: هيا عبدالسلام وسماح وهنادي الكندري ولمياء طارق وأحمد الجسمي وأوس الشطي ومحمد الحداد وميثم بدر ونوف السلطان ومحمد العلوي وعلي الحسيني وشهاب جوهر وإيمان العلي وغيرهم.

مسلسل الروح والرية

الفنانة زهرة عرفات تطل على جمهورها في موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل "الروح والرية" الذي ينتمي للدراما الاجتماعية وتقع أحداثه في تسعينيات القرن الماضي ويتناول العلاقات الإنسانية بين الأبناء وآبائهم والإخوة والعلاقات الزوجية والصعوبات التي تواجه الأهل في تربية الأبناء. العمل من تأليف أنفال الدويسان ويشارك في بطولته عبدالله التركماني وهبة الدري ويعقوب عبدالله وريم أرحمة.

مسلسل "سما عالية"

مسلسل "سما عالية" استكمل القائمون عليه تصوير كامل مشاهده هذا العام ليعرض ضمن سباق دراما رمضان 2021 بعدما حالت ظروف كورونا عدم استكمال تصويره العام الماضي، وهو من اخراج محمد دحام الشمري، تأليف صالح النبهان وشيخة بن عامر، ويناقش حرية المرأة في التعليم وفي الحياة والظروف والأفكار والموروث الاجتماعي الذي يؤثر على المرأة في المجتمع ويجعلها حبيسة العادات الاجتماعية القديمة، ويجسد فيه الفنان جاسم النبهان دور الأب، والفنانة زهرة الخرجي الأم، والأبناء الفنان عبدالله السيف والفنان حمد العماني وأحمد النجار، وغادة الكندري.

مسلسل الناموس

الفنان القدير محمد المنصور يخوض سباق دراما رمضان 2021 عبر مسلسل "الناموس"، والعمل من إنتاج عبدالله بوشهري، وتأليف محمد أنور محمد، وإخراج جاسم المهنا. ويعد هذا التعاون الثالث بين المنصور وبوشهري بعد ان تعاونا خلال الموسمين الماضيين في مسلسلي "الديرفة" و"محمد علي رود".

مسلسل مطر صيف

مسلسل مطر صيف المقرر عرضه في رمضان 2021 يناقش قضية دفع الأباء فاتورة أخطاء أبنائهم، وهو من بطولة سعد الفرج نور وحسين المهدي وحصة النبهان وأحمد مساعد، وتأليف الكاتب ياسر الحمداني.

مسلسل علاء الدين

الفنان عبد الناصر درويش كشف عن مفاجأته لشهر رمضان 2021 من خلال خوضه بطولة مسلسل "سيت كوم" كوميدي جديد يحمل اسم "علاء الدين"، بالتعاون مع الفنانين علي التميمي وأحمد العونان وسلطان الفرج ونيفين ماضي ونورة العقيلي، وهو من تأليف جمال سالم ومن إخراج بطار سليمان.

مسلسل بوطار

الفنان داوود حسين يعود للكوميديا مجدداً هذا العام من خلال مسلسل "بوطار"، ويشاركه في البطولة كل من محمد العجيمي وإبراهيم الحربي، بحلقات متصلة منفصلة صاغها الكاتب بندر السعيد ويتولي إخراجها ثامر العسلاوي.

مسلسل "ياما كان وكان"

مسلسل "ياما كان وكان" يجمع مجموعة من نجوم الكوميديا وابرزهم الفنان عبدالناصر درويش و سلطان الفرج، ومبارك المانع، ومن المقرر عرض العمل الذي ينتمي للكوميديا خلال شهر رمضان 2021، وهو من تأليف يوسف المانع وإخراج عبدالله العراك.