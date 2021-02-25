على غرار رانيا يوسف.. لاميتا فرنجية تشعل إنستجرام بـ فستان دون بطانة

شاركت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها وجمهورها صورًا جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة لاميتا فرنجية في الصور علي البحر بإطلالة جريئة، وهي تستعرض أنوثتها، مرتدية فستان شيفون باللون الأسود، مكشوف الظهر والكتفين، التي كشفت عن ساقيها، فضلًا عن كونه دون بطانة، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لاميتا فرنجية فى الماكياج على الألوان الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها، وتسريحة شعر ذيل الحصان تبرز عن جمالها.