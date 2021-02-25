بفستان جلد.. إيناس النجار تتألق بصورة سيلفي ساحرة

حرصت الفنانة التونسية إيناس النجار علي مشاركة متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت إيناس النجار بإطلالة مميزة من خلال الصورة في استعراض أنوثتها من خلال فستان جلد انيق باللون الاسود ومكياج ناعم.



وعلقت إيناس النجار علي الصورة قائلة :"لا تخف من البدء من جديد. إنها فرصة جديدة تمامًا" نالت إعجاب متابعيها.

وتحرص إيناس النجار على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



يُذكر أن آخر أعمال إيناس النجار فيلم "دفع رباعي" بطولة الفنان الكبير أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.



وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.

