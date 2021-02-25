المتحدة تتعاقد مع روزناما على مسلسل دنيا سمير غانم

تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى مع المنتج هشام جمال ممثلا عن شركة "روزناما"، على أن يتم عرض مسلسل "المدينة"، للنجمة دنيا سمير غانم على شاشات المتحدة خلال موسم دراما رمضان المقبل.
يذكر أن مسلسل"المدينة" من بطولة دنيا سمير غانم، وإنتاج روزناما مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.
ويشارك فى بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.
وكانت "المتحدة" تعاقدت أيضا مع عدد من المنتجين لعرض أعمالهم على شاشاتها في رمضان، فى إطار حرصها على إنعاش سوق الدراما التليفزيونية، واتجاهها للتعاون مع مختلف شركات الإنتاج بهدف تقديم منتج تليفزيونى يليق بالأسرة العربية.
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